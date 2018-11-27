Кутузовский проспект подешевел

По итогам 2018 года Кутузовский проспект стал лидером среди крупнейших торговых магистралей столицы по количеству пустующих площадей. Об этом свидетельствуют материалы международной консалтинговой компании Knight Frank (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Доля пустующих площадей на Кутузовском составила 25,5 процента, это около 12,6 тысячи квадратных метров. Из-за высокого уровня пустующих площадей верхняя планка ставок на Кутузовском снизилась на 12 процентов и достигла 75 тысяч рублей за квадратный метр в год.

Отток люксовых арендаторов начался в 2015 году, после отмены парковки на Кутузовском проспекте, поясняют в компании. «Мы ожидали, что постепенно сюда (на Кутузовский проспект — прим. «Ленты.ру») переедут другие бизнесы, и профиль улицы изменится. Но за прошедший год этого не произошло, — отметила директор направления стрит-ретейл Knight

Frank Виктория Камлюк. — Кутузовский проспект покинули заведения общественного питания («Кофе Хауз» и PESHI), автосалон Porsche, а также продуктовые магазины сети "Перекресток"».

По словам эксперта, потенциально магистраль могла бы быть интересна продуктовым супермаркетам, ресторанам и банкам, но спрос блокирует размер арендных ставок, сопоставимый с ценами на Садовом кольце.

В Knight Frank не исключают, что ситуацию может улучшить запланированное на 2020 год открытие станции метро «Дорогомиловская». «Пока же из-за отсутствия метро и парковки арендаторам приходится рассчитывать на

клиентов, проживающих в этом районе», — резюмирует Камлюк.

Кутузовский проспект не первый год возглавляет рейтинги самых незаполненных торговых магистралей Москвы. В 2016-м уровень пустующих площадей этого торгового коридора был даже выше нынешнего и достигал 27 процентов.

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