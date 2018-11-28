В сети «отменили» концерт Газманова «из-за пропаганды любви есаула к коню»

Пользователи сети отреагировали на массовую отмену концертов современных музыкантов в России и нашли причины, по которым можно было бы срывать выступления звезд российской эстрады. На это обратила внимание Memepedia.

«Власти отменили концерт Олега Газманова из-за пропаганды любви есаула к коню», — предложил свой вариант аккаунт «Россиюшка Тудей». Пользователь также предположил, почему власти могли бы отменить концерт Егора Летова: «Поскольку певец вовремя не ответил на запрос министерства культуры — сообщил министр Мединский».

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«Власти отменили концерт Валерия Леонтьева за пропаганду футболок в сеточку и бродяжничества», — написал юзер «Антресоль мне на рану».

«Власти отменили концерт группы "Пропаганда" из-за пропаганды пропаганды», — отметил Blazing Wizard.

«Власти отменили концерт Лепса из-за пропаганды алкоголизма и эмиграции», — написал Мельников Дмитрий.

Накануне юрист «Агоры» Павел Чиков сообщил, что в центральном аппарате ФСБ составили черный список музыкантов, чьи концерты не должны проходить в регионах России.

За последнюю неделю было сорвано несколько концертов группы IC3PEAK и рэпера Хаски, которого после одного из не состоявшихся выступлений задержала полиция, после чего артист получил 12 суток ареста, который через несколько дней был отменен.

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