Девушка запретила соседям часто ходить в туалет и превратилась в посмешище

Жительница Великобритании написала свод правил, которые обязан выполнять ее будущий сосед по квартире. Многие пункты показались пользователям сети абсурдными, и девушку высмеяли. Списком поделился юзер @rxdazn в Twitter.

Квартирантка написала, что за последний год к ней уже подселялись несколько «ужасных» соседей, поэтому она решила заранее рассказать претендентам о правилах проживания с ней. В первом же пункте британка отсекла всех, кто хочет находиться в квартире в «нормальное рабочее время» — с 9 до 17 часов дня. Она работает из дома, поэтому любит проводить эти часы в тишине.

В другом пункте говорится, что из комнаты соседа не должны постоянно доноситься звуки. Это касается телефонных звонков, голосов из кино и смеха после 23 часов. Девушка также отметила, что квартира — не место для вечеринок и совместного просмотра ТВ. Частые походы в туалет и вовсе оказались запрещены.

«Если вам нужно бегать в туалет по 15 раз в день или каждые 15 минут, не въезжайте в эту квартиру», — написала она.

По словам британки, в качестве будущих соседей она рассматривает только тех людей, которые умеют готовить и не пьют пиво. Однако перебарщивать с готовкой тоже нельзя: нужно иногда делать сложную пищу, а временами хватит и обычных бутербродов.

Прочитавшие правила пользователи сети остались шокированы списком. Многие отметили, что никогда не хотели бы жить с автором инструкции.

«Мне стало плохо, когда прочитал этот текст», — написал один из юзеров. «Лучшая вещь в этом — ты как будто чувствуешь, что этот человек с каждым пунктом становится все более озлобленным», — прокомментировал другой пользователь.

Некоторые сравнили квартирантку с персонажем из сериала «Теория большого взрыва» Шелдоном Купером, который составлял подобный список для своего будущего соседа по квартире.

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