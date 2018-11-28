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Комедиантка рассказала о счастье быть толстой

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Актриса и комик Лена Данэм продемонстрировала в Instagram изменения, произошедшие с ее телом за последний год, и созналась, что чувствует себя счастливой в нынешнем, располневшем состоянии.

Фото опубликовано @lenadunham

Данэм показала, как она выглядела летом 2017 года во время болезни. Девушка переболела эндометриозом, из-за чего ей удалили матку. Старое фото, на котором она худее, чем сейчас, она взяла из истории Instagram.

По признанию Данэм, в период, когда был сделан снимок «до», актриса была больна и возводила в фетиш собственное тело. На снимке «после» она гораздо счастливее, чувствует себя исцеленной и гордится собой. Актриса считает, что должна обожествлять именно это тело, а не прежнее худое.

Слова Данэм вызвали восторг ее подписчиц. Они засыпали ее комплиментами и выразили слова поддержки. «Вы абсолютно, потрясающе красивы! Вы есть вдохновение!» — восхищена @indngurl.

Пользователь с ником @emmy.cloud поблагодарила девушку за вклад в изменение восприятия образа женщины. «Благодарю вас за то, что вы являетесь позитивной моделью для девушек во всем мире!» — вторит ей @heyjudeabella.

Данэм известна по сериалу «Девчонки». Девушка также являлась одним из автором сериала. Вместе с подругой и шоу-раннером «Девчонок» она основала издание Lenny Letter, посвященное проблемам феминизма.

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