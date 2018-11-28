Обещавший уничтожить российские корабли украинец «послал» ФСБ

Командир малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины «Бердянск» старший лейтенант Роман Мокряк отказался отвечать на вопросы сотрудников ФСБ России и сознаваться на видео в якобы совершенных им преступлениях. Об этом пишет «Думская».

Правозащитники, которые занимаются правовой поддержкой задержанных пограничниками ФСБ моряков катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», сообщили, что Мокряк является «отличным офицером и смелым человеком».

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«Послал чекистов по известному адресу», — заявил адвокат.

25 ноября Мокряк и еще 23 члена экипажей трех кораблей Военно-морских сил Украины — катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» — были задержаны пограничной службой ФСБ. 27-28 ноября все они были арестованы на два месяца.

В октябре 2017 года Мокряк рассказывал о тактике украинских военно-морских сил «волчья стая». «Когда "волчья стая" будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что по крайней мере один из этих бронированных "волчат" достанет противника. Так что теперь увидим, кто кого», — грозился Мокряк.

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