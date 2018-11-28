У плавдока «Адмирала Кузнецова» разошелся сварной шов

Причиной аварии ПД-50, использовавшегося для ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов», могли стать не неполадки с системой энергоснабжения, а механическое разрушение сварного шва на одном из отсеков плавучего дока, рассказали «Коммерсанту» два источника в судостроительной отрасли и высокопоставленный сотрудник аппарата правительства.

По версии специалистов, подобный дефект привел к неравномерному заполнению дока забортной водой, вследствие чего ПД-50 накренился и утонул. «Водолазы, обследующие утонувший док, зафиксировали в одном из отсеков, заполняющихся забортной водой, трещину длиной в несколько десятков метров. Причины ее появления до конца не ясны: шов мог разойтись, например, либо из-за некачественной сварки, либо из-за общей усталости металла», — пишет газета.

Один из собеседников уточнил, что «Адмирал Кузнецов» находился в доке, когда рабочие 82-го судоремонтного завода начали балансировку (изменение уровня погружения) ПД-50. В этот момент балластные насосы ПД-50 начали закачивать в отсеки воду, и, как только вода достигла разрыва, началось неконтролируемое затопление одного из бортов дока. «Приток воды был такой силы, что даже обратная операция — откачка воды при помощи тех же балластных насосов — не дала бы никакого эффекта. В итоге ПД-50 дал крен, а спустя три часа затонул», — отмечает издание.

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По информации издания, в начале осени «Российский речной регистр» проводил очередное освидетельствование дока, однако замечаний к его состоянию не высказал.

В ноябре первый замминистра энергетики России Алексей Текслер заявил, что причиной аварии ПД-50 не могли стать перебои с энергоснабжением плавучего дока с берега. В октябре представитель центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев назвал причиной «нерасчетного погружения в воду» ПД-50 отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу в ходе операции по спуску единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» на воду.

30 октября на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. При этом на доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером 4 на 5 метров.

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