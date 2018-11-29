Раскрыты внешние признаки опасных авиапассажиров

Сотрудница авиакомпании рассказала, на какие особенности внешнего вида обращают внимание бортпроводницы, когда пропускают пассажиров в самолет. Об этом пишет Daily Express.

По словам Дженис Бриджер, проработавшей 27 лет стюардессой, в первую очередь члены экипажа подмечают, не пьян ли пассажир. «Если мы видим, что он [пассажир] нетрезв, то мы просим его удалиться. С ним могут возникнуть проблемы в полете», — пояснила бортпроводница.

Также сотрудников настораживают пассажиры, которые выглядят больными. «Если у человека был болезненный бледный вид, мы не пускали его в самолет. Никто не хочет, чтобы он распространял свои микробы», — уточнила Бриджер.

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Она призналась, что всегда подмечает сильных мускулистых пассажиров. «Если кто-то выглядит физически сильным, то я запоминаю его лицо и место, где он сидит», — рассказала бортпроводница. Женщина пояснила, что рассчитывает на их помощь в случае возникновения конфликта.

В ноябре пьяная пассажирка авиакомпании Air India устроила истерику на борту самолета. 50-летняя ирландка, следовавшая из Мумбаи в Лондон в салоне бизнес-класса, попросила у одного из членов экипажа очередную бутылку вина, однако женщину посчитали пьяной и отказали в просьбе. В итоге пассажирка закатила истерику и начала выкрикивать в сторону пилота нецензурные выражения.

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