Российские страховщики нажились на самостоятельности водителей

Банк России может подготовить поправки в закон об ОСАГО из-за того, что самостоятельно оформляющие ДТП россияне все чаще становятся жертвами недобросовестных страховщиков, пишет «Коммерсантъ».

Компании подают регрессивные иски на своих клиентов и добиваются возмещения потраченных на ремонт средств. Поводом для обращения в суд становится якобы допущенное водителями нарушение порядка извещения об аварии.

Решением проблемы, которая, по данным издания, коснулась уже тысяч автолюбителей, может стать законодательное закрепление подачи извещений через интернет.

До этого момента, в ЦБ рекомендовали россиянам сохранять оригиналы документов, подтверждающих передачу страховщику извещения о ДТП в установленный законом пятидневный срок.

В Минфине изданию подтвердили необходимость проработки проблемы. Практика показывает, что суды не учитывают документальные доказательства того, что человек находился на больничном или в командировке.

Некоторые автовладельцы даже обращались в Конституционный суд, но там их жалобу отказались рассматривать.

По данным ГИБДД, с января по сентябрь нынешнего года возможностью самостоятельно оформить ДТП воспользовались почти полмиллиона автовладельцев. Доля европротоколов выросла с 36 до 42 процентов.

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