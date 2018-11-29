Торговая сеть покаламбурила над психически больными людьми

Рождественская серия товаров крупной сети гипермаркетов подверглась критике из-за насмешки над людьми с психическими расстройствами. Об этом сообщает The Independent.

Компания TK Maxx выпустила серию товаров для дома с надписью «I have OCD… Obsessive Christmas Disorder» (У меня ОКР... Обсессивно-компульсивное расстройство [Рождеством]), основанную на совпадении первых букв праздника и части психического заболевания.

После того, как покупатели раскритиковали креатив TK Maxx, сеть магазинов принесла извинения и заявила о начале изъятия продукции с этим дизайном из продажи. «Мы не хотели никому навредить и сразу запустили процесс изъятия товаров, узнав о проблеме», — оправдывал компанию ее представитель.

Обсессивно-компульсивное расстройство является психическим заболеванием, при котором у больных возникают навязчивые, мешающие или пугающие мысли (обсессии), от которых они стараются избавиться с помощью повторяющихся ритуальных действий (компульсии).

В 2016 году сообщалось, что рождественское украшение секс-шопа в Испании оскорбило верующих католиков. Владелец магазина эротических товаров установил на витрине своего заведения рождественский вертеп, в котором роль Девы Марии, святого Иосифа и младенца Иисуса исполняли расписные керамические секс-игрушки.

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