Многомиллиардная операция по спасению Байкала провалилась

Экологическая обстановка в районе озера Байкал продолжает ухудшаться, передает РИА Новости со ссылкой на материалы проверки, проведенной Счетной палатой.

Таким образом, выделенные на его спасение с 2015 по 2018 год средства — 8,4 миллиардов бюджетных рублей — не дали ожидаемого эффекта.

«Отсутствие полигонов и мощностей по переработке отходов на фоне ежегодного увеличения их объема создает риски роста несанкционированных свалок», — отмечают аудиторы.

Материалы по теме Братство Байкала Как инициатива сотни добровольцев превратилась в крупнейшее экодвижение

Согласно федеральной целевой программе по охране уникального озера на 2012-2020 годы, здесь должны были появиться четыре мусорных полигона. Однако проверка показала, что «три введены в эксплуатацию, но не функционируют, один недостроен».

Ликвидация негативных последствий деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в рамках указанной программы фактически не начиналась. На подготовку проектной документации, по данным СП, ушел 131 миллион рублей, но ее «невозможно использовать, так как она нуждается в корректировке».

Изучив материалы проверки, в Минприроды создали новое подразделение для мониторинга ситуации в районе Байкала.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!