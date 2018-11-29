Siemens поплатится за сотрудничество с Крымом

Прокуратура немецкого Гамбурга расследует дело в отношении троих сотрудников филиала Siemens в Санкт-Петербурге, сообщает Reuters. Претензии к ним связаны с поставкой газовых турбин в Крым в обход санкций.

Имена подозреваемых не разглашаются, так же как и суть инкриминируемых им деяний. Известно, что все они граждане Германии. Дело расследуется в Гамбурге, поскольку из порта именно этого города турбины отправлялись в Крым в 2015-2016 годах.

Всего было отправлено семь турбин. Поставки производились в нарушение запрета Евросоюза на сотрудничество с полуостровом. В Siemens заявляли, что продавали оборудование в Краснодарский край и не знали о том, что оно попадет в Крым.

Ответственность за нарушение немецкая компания возлагает на российский «Технопромэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех». Там обвинения тоже отрицают.

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