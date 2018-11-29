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Назарбаев отправил недовольных жизнью казахов на кладбище

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал граждан, недовольных уровнем жизни в стране, пройтись по местам, где «намного хуже». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы часто жалуемся в жизни: того не хватает, этого не хватает. Если сильно жизнь стала в тягость, иди, походи по больницам, в крайнем случае — походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе», — посоветовал он.

По словам главы Казахстана, жители страны жалуются на проблемы, хотя они здоровы. «Руки-ноги целые, волосы на голове рвем: ой как плохо стало», — возмутился Назарбаев.

Он заявил, что все трудности можно преодолеть, если взять себя в руки и много работать. Этому навыку также необходимо учить молодежь республики, отметил глава государства.

Днем 28 ноября Назарбаев вспомнил о голодном детстве, которое повлияло на него положительно. Он признался, что после войны жил в бедности и до 15 лет никогда не наедался досыта. По мнению президента, «от этого и здоровее становишься».

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