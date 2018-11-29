Реклама прокладок с поющими гениталиями покорила женщин

Бренд Libresse запустил акцию VIVA LA VULVA, призванную побороть неприязнь большинства женщин к их гениталиям. Видеоклип, где объекты, похожие на вульвы, поют песню о любви к женщине, появился на YouTube 23 ноября, но СМИ обратили на него внимание лишь сейчас.

В ролике задействованы изображения ракушек, устриц, пирожных и половинок фруктов. «Ты так прекрасна. Это счастье, что ты моя», — повторяют они. Также в видео показаны женщины, которые при помощи зеркала любуются своими половыми органами.

Запись была с восторгом принята зрителями по всему миру. «Как это прекрасно!» — восхищались они. «Жалуются на это видео только ханжи», — заключали пользователи.

Авторы ролика утверждают, что почти половина женщин стесняются вида своих гениталий и считают их некрасивыми. Своим клипом они надеются распространить идею о том, что вульва каждой женщины уникальна, как и ее внешность.

Ранее Libresse запустил акцию Blood normal, в рамках которой был выпущен рекламный ролик, демонстрирующий менструальную кровь. Многие годы изображение крови заменялось в рекламе некой синей субстанцией. Сотрудники компании заметили, что это формирует страх и стыд менструации. Blood normal получил Гран-при на конкурсе рекламы в Каннах.

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