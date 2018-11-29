Стали известны детали встречи Путина и Трампа в Аргентине

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на полях саммита G20 в первый день декабря. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в одной из делегаций.

По словам собеседника агентства, на переговоры двух лидеров отведено около двух часов. Беседа состоится в гостинице Park Hyatt Buenos Aires.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что планируется беседа лидеров стран тет-а-тет, а также с участием ключевых членов делегаций с обеих сторон.

28 ноября Дональд Трамп допустил отмену встречи с российским коллегой из-за инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали незаконно пересекшие границу РФ украинские военные корабли. Американский лидер пояснил, что ему не нравится «эта агрессия».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил журналистов, что подготовка встречи продолжается, так как официального уведомления со стороны Вашингтона не поступало. Он также заметил, что не согласен со словами Трампа, если агрессией он называет «действия российских пограничников по пресечению попытки нарушения государственной границы»

Саммит G20 в Аргентине будет проходить с 30 ноября по 1 декабря.

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