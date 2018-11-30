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Власти ОАЭ заинтересовались опытом Москвы в развитии школьного образования

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Инновационные проекты московского образования были представлены на Всемирном саммите AQDAR, прошедшем в Абу-Даби.

На саммите AQDAR состоялись панельные дискуссии и выступления, посвященные образованию. С докладами выступили представители ОАЭ, Германии, Сингапура, Иордании, Китая, Индии, Египта и России. Москва представила достижения системы образования за последние восемь лет.

На стенде Московского образования любой желающий мог почувствовать себя учеником московской школы. Гостей подробно знакомили с возможностями Московской электронной школы, диагностиками в формате виртуальной реальности и подготовкой будущих кадров в рамках программы предпрофессионального образования. Министр внутренних дел, Вице-премьер ОАЭ шейх Сейф бен Заид аль-Нахайян со своими сыновьями ознакомился с мегапроектами Москвы и заявил о заинтересованности ОАЭ в развитии сотрудничества в области высоких технологий в сфере школьного образования.

Всемирный саммит AQDAR ежегодно объединяет педагогов, учащихся, родителей, разработчиков инновационных концепций и технологий для продвижения системы образования. В рамках саммита проходит ряд конференций, вокршопов и выставочная экспозиция.

Опыт Москвы по внедрению за короткий срок инновационной системы образования, не имеющей аналогов в мире, произвел впечатление на экспертов из Объединенных Арабских Эмиратов.

Советник министра образования ОАЭ Доктор Фейзал Мухаммед Аль Бакери отметил высокое качество московского образования и выразил надежду на сотрудничество с Москвой в рамках форума «Город образования» в 2019 году.

Председатель Index Holding, основной партнер и организатор Всемирного саммита AQDAR Абдул Салам Аль Мадани заявил, что инновационные проекты, реализованные в московских школах, позитивно меняют будущее образовательных траекторий, и он надеется на расширение сотрудничества в сфере образования с Москвой, а также на обмен опытом.

«Основная задача московской школы — предоставить каждому ученику равные возможности для раскрытия талантов и способностей. В школе ребенок может выбрать из множества образовательных траекторий те, которые ему ближе, стать успешным и конкурентоспособным», — отметил во время выступления на саммите Павел Кузьмин, руководитель Московского центра качества образования и программный директор Московского международного форума «Город образования».

Форум «Город образования» – одно из ключевых событий в сфере образования Москвы и международная площадка по обмену опытом развития основного, дополнительного, профессионального и предпрофессионального образования, демонстрации современных образовательных технологий, электронных ресурсов, программных решений, компьютерной техники и учебного оборудования.

Соглашение о партнерстве Московского международного форума «Город образования» с Всемирным саммитом AQDAR 2018 и международной конференцией Innovation Arabia в Дубае было подписано в конце августа текущего года.

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