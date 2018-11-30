Растление малолетнего в церкви попало на видео

Камеры видеонаблюдения в одной из церквей американского штата Северная Каролина засняли сотрудника за растлением трехлетнего ребенка. Об этом сообщает New York Post.

Как пишет газета, 28-летний Джейкоб Роберт Ли Хазлет был волонтером и работал с группой детей от 3 до 5 лет. На обнаруженной записи видно, как он заводит одного из воспитанников в туалет и занимается с ним оральным сексом, а затем подтягивает его штаны.

Камера находилась вне туалетной комнаты, однако, по словам представителя церкви, дверь, вероятно, была открыта. Церковь не стала отрицать произошедшее и разослала прихожанам, у которых есть дети, предупредительное письмо. В нем говорится, что администрация сделала все возможное для обеспечения безопасности детей в церкви.

Хазлета обвинили в преступлении первой степени — совершении полового акта с малолетним. Если его признают виновным, ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения без возможности амнистии или условно-досрочного освобождения.

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