Россиянам понадобилась валюта для темных дел

Клиенты российских банков все чаще стали покупать иностранную валюту в крупных размерах в нелегальных целях: для снабжения подпольных обменников или отмывания денег, говорится в письме Центробанка, выдержки из которого приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Регулятору удалось выявить подозрительную тенденцию: одни и те же физические лица на постоянной основе покупают крупные суммы иностранной валюты в банках. Размер операций, как правило, оказывается не ниже 100 тысяч долларов. Их целью не является спекуляция на разнице курсов, так как впоследствии приобретенная валюта не продается.

По данным ЦБ, подобные махинации имеют место как в мелких, так и в крупных банках. В своем письме регулятор предупреждает кредитные организации об опасности таких сделок. В дальнейшем купленные иностранные деньги могут попадать в нелегальные обменники или же недобросовестным бизнесменам, которым требуется обналичивание для отмывания доходов, ухода от налогов или же взяток.

ЦБ обещает принять в отношении банков-нарушителей меры вплоть до отзыва лицензий. При этом, по его данным, в недавнем прошлом на рынке работали специальные кредитные организации, специализировавшиеся на таких операциях. Они снабжали бизнесменов крупными суммами наличных, однако из-за действий регулятора по «расчистке» рынка вынуждены были прекратить деятельность.

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