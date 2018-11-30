Montblanc раскрасил виртуальную бумагу под камуфляж

Производитель часов и пишущих инструментов Montblanc представил свой бестселлер — виртуальную бумагу — в новом исполнении.

Новая версия виртуальной бумаги представлена в чехле из натуральной кожи Saffiano с сине-серым камуфляжным принтом в стиле Urban Spirit Racing. Виртуальная бумага дополнена пишущим инструментом. Для застегивающегося на молнию чехла использовано два вида кожи: гладкая и мягкая перфорированная. Это сочетание дополняет черная жаккардовая подкладка с деталями красного цвета.

Фото: Montblanc 1 /3

Новая функция виртуальной бумаги — Live Mode — позволяет просматривать сделанные с ее помощью записи и наброски в режиме реального времени в приложении Montblanc Hub. Доступны возможности проецирования текста или изображений на экран для аудитории, распознавания рукописного текста на 11 языках (включая английский, немецкий, русский, испанский, итальянский и китайский) и преобразования его в цифровой формат, редактуры, экспорта записей в разных форматах и обмена ими, добавления тегов для их лучшей организации в библиотеке приложения Montblanc Hub.

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Компания Montblanc основана в Гамбурге (Германия) в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо пишущих инструментов, выпускает сложные механические часы, украшения, аксессуары и сумки из кожи. В октябре 2018 года мануфактура Montblanc предложила новую версию смарт-часов — модель нового поколения Summit 2. Часы в 42-миллиметровых корпусах из разных материалов — из стали с DLC-покрытием, из нержавеющей стали, из стали двух оттенков и титана Grade 2 — подходят для мужчин и женщин.

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