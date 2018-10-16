Montblanc предложил новую версию смарт-часов

Часовая мануфактура Montblanc предложила новую версию смарт-часов — модель нового поколения Summit 2. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 16 октября.

Часы в 42-миллиметровых корпусах из разных материалов — из стали с DLC-покрытием, из нержавеющей стали, из стали двух оттенков и титана Grade 2 — подходят для мужчин и женщин. Это первая модель премиум-класса, оснащенная чипсетом последнего поколения от компании Qualcomm — Snapdragon Wear 3100. Операционная система Wear OS by Google, которая установлена в часах, совместима со смартфонами на базе iOS и Android. В модели Summit 2 реализовано приложение Timeshifter, способное облегчить последствия смены часовых поясов (джетлага). Часы можно дополнить ремешком одного из 11 вариантов.

Фото: Montblanc 1 /2

«Созданные для путешествий, занятий спортом и новых свершений, смарт-часы Summit 2 — это универсальный помощник, предназначенный для жителей мегаполисов, бизнесменов, путешественников и людей, нацеленных на результат, которые стремятся добиться большего во всем, чем бы они ни занимались», — сказал о новинке генеральный директор Montblanc Николя Барецки.

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Компания Montblanc основана в Гамбурге (Германия) в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо пишущих инструментов, выпускает сложные механические часы, украшения, аксессуары и сумки из кожи. Летом 2918 года марка Montblanc представила новые модели с экзотурбийоном в коллекции Heritage Chronométrie. Они снабжены классическим усложнением — вечным календарем.

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