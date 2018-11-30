Татьяна Навка представила новые часы

Ювелирно-часовая компания Chopard выпустила совместно с официальным послом марки олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой лимитированную коллекцию часов Chopard Happy Sport Tatiana Navka. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Линия, состоящая из пяти моделей, предназначена специально для России. Циферблат первых четырех моделей с кварцевым механизмом в корпусах диаметром 36 миллиметров выполнен из перламутра, на котором воспроизведен след от коньков в форме литеры C, символизирующей Chopard.

Фото: Chopard 1 /3

Корпус пятой модели выполнен из белого золота на циферблате, покрытом сапфирами, аквамаринами, топазами и турмалинами в технике snow setting. Безель часов украшен бриллиантами. Запас хода автоматического механизма модели составляет около 42 часов.

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Все модели украшают три скользящих поверх циферблата подвижных бриллианта — традиционный элемент дизайна коллекции Happy Diamonds, а также подвижный элемент в форме конька. На задней крышке часов выгравирована подпись Татьяны Навки.

Татьяна Навка — советская, белорусская и российская фигуристка, трехкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006), трехкратная чемпионка Европы (2004—2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Заслуженный мастер спорта России (2004), кавалер Ордена Дружбы (2007). Участница телевизионных ледовых шоу («Танцы на льду», «Ледниковый период» и других).