Chopard поместил на циферблат японскую собаку

Швейцарский ювелирно-часовой дом Chopard выпустил новую модель часов L.U.C XP Urushi Year of the dog, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Выпуск модели посвящен наступающему 2018 году — году Желтой Земляной Собаки по восточному календарю. Для изображения выбрали старинную японскую технику лака уруси. Мастер Кииширо Масумара нарисовал на циферблате собаку японской породы Акита-ину с характерной светло-рыжей шерстью.

В 39,5-миллиметровый корпус часов поместили механизм калибра L.U.C. 96.17-L с двумя заводными барабанами, созданными по технологии Twin. Запас хода модели составляет 65 часов. Часы выпущены ограниченным тиражом 88 экземпляров (8 — счастливое число в китайской культуре).

Ранее сообщалось, что швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin пополнила коллекцию Métiers d’Art «Легенды китайского зодиака» моделью с изображением собаки на циферблате без стрелок, с четырьмя апертурами для индикации часов, минут, дат и дня недели.