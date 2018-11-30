Дочь бросила старого больного отца у трассы и попала за решетку

Японка бросила престарелого и больного отца возле трассы за 70 километров от дома. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Безработная 46-летняя Ритсуко Танака (Ritsuko Tanaka) из города Оцу, префектура Сига, отвезла 79-летнего отца на отдаленную станцию технического обслуживания на окраине города Кобе в префектуре Хиого. Работники сервиса обратили внимание на одинокого старика и попытались узнать его имя и адрес. Однако из-за болезни Альцгеймера мужчина не мог вспомнить ни того, ни другого, но сумел назвать имя дочери.

Сотрудники станции вызвали полицию, старика поместили под защиту. Стражи порядка связались с Танакой и обвинили ее в пренебрежении к обязанностям опекуна по отношению к больному отцу. Женщина не отрицала произошедшее. «Мне казалось, что лучше пусть его арестуют и отправят в дом престарелых, чем он будет жить со мной», — объяснила она. Ее арестовали.

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Ее поступок возмутил других японцев. В социальных сетях Танаку назвали «бессердечной» и «максимально неблагодарной». Однако у нее нашлись и защитники, отметившие, что ей было нелегко заботиться о больном отце, учитывая отсутствие работы и денег. «Это невероятно грустно. Почему власти не вмешались в ситуацию раньше? Может, она не могла найти информацию о социальной помощи и получить ее? Ее собственное психическое состояние должно было быть нестабильным», — написал один из комментаторов.

Журналисты предположили, что она руководствовалась древним японским обычаем убасутэ, согласно которому стариков выгоняли из общества, когда они переставали приносить пользу. Традиция неоднократно описана в сказках и мифах, но документального подтверждения ее существования в реальной жизни нет.

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