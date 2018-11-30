Подсчитан весь свет во Вселенной

Ученые Университета Клемсона (США) подсчитали количество света, который был излучен за всю историю существования наблюдаемой Вселенной. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам астрофизика Марко Аджелло (Marco Ajello), ведущего автора исследования, общее количество испущенных фотонов составляет 4 на 10 в 84-й степени. Кроме того, ученым удалось установить, что около 11 миллиардов лет назад интенсивность звездообразования достигла своего пика.

Возраст Вселенной достигает 13,5 миллиарда лет. Наблюдаемой Вселенной, или Метагалактикой, называют ту область пространства, из которой свет за все время существования космоса успел достичь Земли. Границей Метагалактики является космологический горизонт, за которым объекты из-за расширения Вселенной удаляются настолько быстро от Земли, что их свет никогда не достигнет Земли. Для земных астрономов границей Метагалактики является реликтовое излучение — самый удаленный наблюдаемый объект.

По подсчетам космологов, в Метагалактике находится около триллиона галактик. Ученые проанализировали данные о гамма-излучении 739 активных галактик, полученные космическим телескопом Ферми, и определили количество фотонов, из которых состоит внегалактический фоновый свет. Последний представляет собой свет в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной области спектра, который был излучен всеми галактиками за всю историю существования Метагалактики. Фоновый свет мешает распространению гамма-лучей через фотон-фотонные взаимодействия, что влияет на спектр-излучения гамма-источников.

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