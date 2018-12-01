Сильный смог накрыл десятки городов в Китае

Власти Китая предупредили граждан, что сильный смог на выходных накроет 79 городов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Видимость в городах сократилась до 50 метров. Это парализовало движение воздушного, водного и наземного транспорта. В некоторых регионах перестали работать крупные автотрассы. Из-за крайней степени загрязнения многим фабрикам придется прервать работу, а на использование автомобиля наложены ограничения. В школах и других образовательных учреждениях отменены занятия на открытом воздухе.

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Повышенный уровень загрязнения наблюдается на севере, северо-западе и востоке страны. По информации Национального центра мониторинга окружающей среды, концентрация вредных веществ в атмосфере достигнет пика ко 2 декабря и останется неизменной по меньшей мере три дня. В пяти крупных городах объявлен «красный», высочайший уровень угрозы здоровью.

Представитель министерства экологии и окружающей среды Лю Юбин заявил, что к такому сильному смогу привели погодные условия, однако основная причина — чрезмерный уровень вредных выбросов в атмосферу. Правительство заявило, что в течение зимы ситуация улучшится, так как объемы производства сократятся — экономический рост Китая замедлился в связи с торговой войной с США.

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