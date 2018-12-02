Россиянку ранили ножом в центре Москвы

Неизвестный в центре Москвы напал с ножом на женщину и скрылся. Об этом в воскресенье, 2 декабря, ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел вечером 1 декабря. Пострадавшую на станции «Лубянка» столичного метрополитена обнаружил сотрудник УВД. «Неизвестный нанес ей [пострадавшей] ножевые ранения за пределами московского метро. Полицейский незамедлительно вызвал скорую помощь и проинформировал родственников потерпевшей о случившемся», — говорится в сообщении.

Женщина получила множественные колото-резаные ранения живота, головы, лица и конечностей. Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вредя здоровью»). Полиция ищет преступника.

1 ноября стало известно о том, что на одного из руководителей префектуры Северо-Западного округа Москвы совершено нападение. Неизвестный подошел сзади к чиновнику и ударил его ножом в область бедра. Преступнику удалось скрыться.

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