Полиция объявила о розыске неудачно сделавшего предложение американца

@NYPDnews / Twitter

В Нью-Йорке полицейские ищут молодого человека, который сделал своей возлюбленной предложение на главной площади города Таймс-сквер и уронил помолвочное кольцо в водосток. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Инцидент произошел 30 ноября. «Она сказала "да", и он так обрадовался, что уронил кольцо в решетку. Наши сотрудники его достали и хотели бы вернуть счастливой паре. Помогите нам их найти», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что даже очистили украшение от грязи.

Полиция также разместила видеозапись инцидента. На кадрах видно, как мужчина ложится на живот в попытке достать кольцо из водостока.

В ноябре американец Деннис Гэлвин (Dennis Galvin) сделал предложение своей девушке, пока она бежала свой первый марафон. Медсестра Кэйтлин Каррэн (Kaitlyn Curran) была на 26-м километре дистанции, когда ее парень-пожарный перепрыгнул барьер для зрителей и протянул коробку с кольцом.

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