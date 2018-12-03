Изобретателя бифидока объявили в розыск

Совладельца фармпроизводителя «Партнер» и изобретателя кисломолочного напитка бифидок Игоря Вайнштока заочного арестовали и объявили в международный розыск. Его обвиняют в злоупотреблении полномочий и невыплате зарплаты сотрудникам фирмы, передает в понедельник, 3 декабря, «Коммерсантъ».

Бизнесмен сейчас находится за границей. Он сообщил изданию, что поехал к друзьям, но не уточнил, в какую страну. Вайншток не признает вины и считает, что уголовное преследование — это «часть плана рейдерского захвата» его предприятия.

Помимо него, в деле фигурирует другой совладелец и председатель совета директоров «Партнера» Сергей Иванченко и член совета директоров Николай Загородник. Первый помещен под домашний арест, со второго взяли подписку о невыезде. Им тоже инкриминируют невыплату жалованья.

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Дело было возбуждено в 2017 году по заявлению Фондсервисбанка, который проходит потерпевшей стороной. Банк долго кредитовал фирму, сумма кредитной линии составляла около 3 миллиардов рублей. По словам Вайнштока, после смены руководства компании в Фондсервисбанке посчитали, что «Партнер» нанес ему ущерб на 42 миллиона рублей.

В ходе расследования у бизнесмена провели обыски. Узнав о них, он поспешил вылететь из страны.

«Партнер» был основал в 1992 году. До 2017-го он являлся одним из крупнейших в России и СНГ производителем пробиотиков: компания выпускала медицинские и ветеринарные препараты. На фирму до недавнего времени приходился 61 процент российского рынка лекарственных бифидосодержащих препаратов. В октябре 2018 года суд признал «Партнера» банкротом по иску Фондсервисбанка.

Бифидок — кисломолочный напиток, отличающийся от кефира добавлением бифидобактерий.

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