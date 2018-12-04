Минобороны представит военный банкомат на колесах «КамАЗа»

Министерство обороны анонсировало демонстрацию военно-полевого банкомата, который создан на базе шасси автомобиля «КамАЗ». Банкомат на колесах создается для того, чтобы военнослужащие могли воспользоваться банковскими услугами во время учений, а также в военно-полевых лагерях — там, где нет банковской инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны.

«6 декабря на полигоне "Алабино" в Московской области состоится демонстрация нового комплекса мобильного военно-полевого банкомата, который смонтирован на шасси автомобиля "КамАЗ"», — говорится в сообщении министерства.

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В состав военного банковского комплекса входят: банкомат, экран которого выходит наружу кузова автомобиля, мобильный офис с кассовой зоной, а также станцией спутниковой связи и радиостанцией. За сохранность денег отвечает броня, которой оснащен сам «КамАЗ». О возможности валютных операций в сообщении Минобороны ничего не говорится.

Издание «Известия» ранее сообщало, что внутри автомобиля можно оборудовать офис, где будут выдавать карты российской платежной системы «Мир». Для обмена информацией с банком банкомату на колесах не нужны традиционная связь, как утверждает издание, «КамАЗ» сможет использовать военные каналы для связи с банками.

Примечательно, что обслуживанием карт будет заниматься Банк России — государственный регулятор, а не коммерческий банк, при этом при вставлении карт других банков банкомат может их «захватить». Издание утверждает, что один такой банкомат на колесах обойдется бюджету в пять миллионов рублей.

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