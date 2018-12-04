Родителей российских школьников уличили в выполнении домашнего задания за детей

Более половины родителей делают домашнее задание вместо своих детей. Это следует из результатов исследования проекта «Mail.ru Дети», передает РИА Новости.

Вместо детей приходилось делать уроки 56 процентам опрошенных. Чаще всего родители помогают школьникам с математикой (32 процента), иностранным языком (28 процентов), русским языком (26 процентов), изобразительным искусством (25 процентов) и литературой (19 процентов).

Почти три четверти родителей — 70 процентов — делают уроки вместе со своими детьми. 33 процента респондентов ответили, что дети должны сами справляться с домашним заданием, а еще 37 процентов назвали помощь в обучении неплохой практикой.

Кроме того, около трети родителей (30 процентов) тратят на выполнение уроков до часа в день. 29 процентов опрошенных занимаются с детьми до двух часов, а 22 процента — больше двух часов.

Исследование проводилось среди 8,2 тысяч пользователей проекта «Mail.ru Дети». 72 процента респондентов — родители одного ребенка. 67 процентов — родители учащихся в начальной школе.

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