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Дочь опоздала к умирающей матери из-за переполненной парковки

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Жительница Великобритании Лорейн Гриффитс (Lauraine Griffiths) не успела в больницу к умирающей матери из-за нехватки парковочных мест. Как сообщает издание Metro, когда она забежала в палату, женщина уже скончалась.

Инцидент произошел в городе Роял-Танбридж-Уэллс, графство Кент. 56-летняя Гриффитс узнала о резком ухудшении состояния матери и немедленно отправилась в клинику на своем автомобиле. На поиск свободного места на парковке пришлось потратить 20 минут.

«У меня сердце оборвалось, пока я искала место», — призналась Гриффитс. «Я восемь лет провела около нее во время болезни, а тогда не успела приехать», — сокрушалась она. Больше всего британка жалеет, что не бросила машину, несмотря на угрозу штрафа и эвакуации.

Гриффитс обвинила Национальную службу здравоохранения в том, что в больнице не хватает парковочных мест. «Как можно было построить современную больницу, у которой нельзя припарковаться? Все видят, что нет мест. Это неправильно. Это отличная больница, но этот момент не продуман», — заявила она чиновникам. В настоящее время в больнице работают две тысячи человек, но предусмотрено только 818 мест для персонала и 447 — для посетителей.

Представители местного филиала Национальной службы здравоохранения извинились перед женщиной и заявили, что запросят разрешение на увеличение парковки у головного офиса. Руководство больницы также выразило свои соболезнования в связи с ситуацией.

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