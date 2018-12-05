В Британии открыли первое убежище для несовершеннолетних жертв насильников

В столице Великобритании Лондоне открыли первое специальное учреждение для работы с детьми, ставшими жертвами сексуального насилия. Об этом сообщает The Telegraph.

Центр под названием The Lighthouse («Маяк») предназначен для того, чтобы облегчить пострадавшим процесс психологического восстановления. В нем будут одновременно работать медики, психологи и полицейские, и благодаря этому детям не придется заново переживать травматический опыт, многократно пересказывая информацию представителям разных ведомств.

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Кроме того, центр поможет быстрее получать информацию, необходимую для задержания преступников и предъявления им обвинений. Модель его работы опирается на опыт подобных учреждений в Исландии и США. Его создание обошлось государству в восемь миллионов фунтов. Он рассчитан на работу с 500 пациентами в год.

На открытии центра присутствовал мэр Лондона Садик Хан. «Дети, пережившие сексуальное насилие, уже прошли через ужасные испытания — и необходимо сделать все, что в наших силах, чтобы облегчить им восстановление и добиться справедливости», — сказал он.

В октябре власти Великобритании вынесли приговор банде из 20 мужчин, в основном пакистанского происхождения. Их признали виновными в десятках случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних девочек.

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