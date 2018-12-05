Глава полиции Лондона рассказала о вербовке детей преступными группировками

В Лондоне в данный момент орудует около 180 банд, многие из которых набирают в свои ряды школьников младших классов. Об этом рассказала глава столичной полиции Крессида Дик, передает таблоид The Daily Mail.

«В городе примерно 180 банд, и многие из них прочно укоренились. И они набирают детей», — сказала она. Дик призвала лондонцев сотрудничать с полицией, чтобы совместно решить проблему. «Усилий одной лишь полиции здесь не хватит. Чтобы остановить затягивание пяти-, шести-, семи-, восьми-, девяти-, десяти- и одиннадцатилетних в преступные группировки, где их делают бандитами, понадобится очень, очень много сил. Это может занять много времени», — подчеркнула Дик.

По ее словам, несмотря на общую плачевную ситуацию, уровень насилия на улицах начал снижаться впервые за три года. «На мой взгляд, нам удается переломить ситуацию: мы отправляем больше полицейских в патруль, больше обыскиваем, изымаем больше холодного и огнестрельного оружия, арестовываем больше за преступления с использованием оружия», — заявила глава полиции.

В сентябре 2018 года лондонская полиция задержала у Букингемского дворца туриста из Нидерландов по подозрению в том, что у него с собой огнестрельное оружие. В результате оказалось, что внимание полицейских привлек брелок на его ключах.

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