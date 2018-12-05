Российские чиновники решили до весны охранять заснувшего в городе медведя

Медведь впал в спячку в окрестностях закрытого города Снежинск и стал поводом для созыва комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщила пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Городские власти решили не усыплять зверя, а всю зиму охранять его от любопытных горожан, которые могут разбудить животное или сфотографироваться с ним. В ближайшее время район оборудуют предупредительными знаками и фотоловушками, территорию начнут патрулировать егеря. Весной планируется сделать коридор для прохода проснувшегося зверя обратно в лес.

Каким образом медведь пробрался через ограждение на территорию закрытого города, неизвестно. Несколько дней он ходил по окрестностям и пугал людей, потом попытался сделать себе берлогу недалеко от городской котельной, в двух километрах от дороги, и заснул там.

В министерстве отметили, что причина, по которой животное впало в спячку в таком непривычном месте, точно не ясна. Это может быть связано, например, с долгой и теплой осенью — погода могла повлиять на медведя, который не понял, когда именно надо засыпать. Еще одна версия — кто-то или что-то спугнуло и выгнало зверя из подготовленной к зимовке берлоги.

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