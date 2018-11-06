Российский подросток ценой жизни спас младшего брата от медведя

На Камчатке 15-летний подросток ценой жизни спас 13-летнего двоюродного брата от медведя, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России во вторник, 6 ноября.

«В результате проведения поисковых мероприятий хищник установлен, произведен его отстрел», — отмечается в сообщении.

Нападение хищника произошло днем в понедельник, 5 ноября, в нескольких километрах от села Лазо Мильковского района. Старший брат, заметив приближающегося медведя, отвлек его внимание на себя, благодаря чему младшему удалось убежать и рассказать о произошедшем.

Оставшийся наедине с хищником юноша получил несовместимые с жизнью травмы «в виде скальпированной раны головы, открытого перелома черепа, полного отсутствия нижних и частично верхних конечностей».

Следователи устанавливают, по какой причине несовершеннолетние находились вдали от села без присмотра родителей.

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