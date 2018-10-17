В Красноярье обезвредили три десятка угрожавших людям медведей

Только в августе и сентябре нынешнего года в Красноярье было обезврежено 26 медведей, представлявших опасность для людей, пишет «Наш Красноярский край».

«В населенные пункты, как правило, выходят истощенные особи, больные трихинеллезом и другими болезнями, имеющие травмы, ранения, старые, не способные добывать корм, а также молодые, не имеющие постоянного участка обитания», — рассказали в региональном Минэкологии.

Именно такие особи, по словам чиновников, несут особую опасность для человека, поэтому при встрече с ними нужно объективно оценивать ситуацию, несмотря возникающую жалость.

Всего в адрес Минэкологии за сезон поступило более 280 обращений о вышедших к людям медведях.

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