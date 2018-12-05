Россия осталась без «отрядов Путина»

Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации фонда «Социальная справедливость», связанного с движением «Отряды Путина», сообщает «Медиазона».

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Решение было принято в соответствии с пунктом 3 статьи 20 федерального закона «О благотворительной деятельности», которая предусматривает закрытие после неоднократных предупреждений организации. Минюст указывал, что фонд не проводил аудит, не выкладывал ежегодные отчеты в открытый доступ и на общем собрании учредителей не утверждал благотворительные программы.

На нарушения в работе организации органы обратили внимание после обращения жителя Томска Сергея Чайковского. Томич сообщил, что давно пытался привлечь руководителя фонда Марата Динаева, который с 2015 года является неформальным руководителем движения «Отряды Путина», к ответственности за сжигание чучела Дональда Трампа и митинги возле администрации Краснодарского края.

«Отряды Путина» прославились своими провокационными акциями: активисты вламывались в офис оппозиционера Алексея Навального, искали ген предателя у создателя Telegram Павла Дурова и сжигали чучело президента США Дональда Трампа.

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