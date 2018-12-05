Раскрыта личность сбежавшего в Москву вооруженного дезертира

Сбежавшего с поста на мосту во Владимирской области сотрудника ВОХР зовут Юрий Петров. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Мужчине 61 год, и он вооружен автоматом Калашникова.

В настоящее время Петров, предположительно, находится в Москве. В столицу он приехал за рулем своего ВАЗ-2108 черного цвета. Данных о причинах побега нет.

По словам собеседника агентства, в столице введен план «Сирена», однако пресс-служба главка МВД по Москве эту информацию опровергает.

Ранее в среду, 5 декабря, сообщалось о военнослужащем, дезертировавшем с оружием из воинской части в городе Муроме Владимирской области и направившемся в Москву. Мужчину, передвигавшегося на ВАЗ-2108, видели в Ленинском районе Подмосковья. У вооруженного автоматом дезертира имеется около 50 боевых патронов.

За оставление поста военнослужащим с оружием статьей 338 УК предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы.

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