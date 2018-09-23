Россиянин-дезертир скрывался четверть века

Полиция закрытого города Зеленогорска в Красноярском крае нашла местного жителя, который в 1994 году дезертировал из армии и с того времени скрывался от правосудия. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

47-летний мужчина сам обратился в следственный отдел после того, как ему через его родственников разъяснили необходимость заявить о себе и легализоваться. Он признал вину, в связи с истечением срока давности уголовное дело в отношении него было прекращено.

В полиции отметили, что данные о местонахождении гражданина постоянно менялись, а его дело в связи с розыском неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.

Сообщается, что мужчина в 1994-м проходил службу по призыву в войсковой части в Зеленогорске и в июле того года подался в бега.

Дезертирство, согласно Уголовному кодексу России, наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!