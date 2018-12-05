Вооруженный дезертир из Мурома найден раненым

Вооруженный автоматом Калашникова охранник, покинувший пост в Муроме, обнаружен в машине с двумя огнестрельными ранениями в грудь рядом с подмосковной Гжелью. Он доставлен в больницу, сообщил источник «Ленте.ру».
По информации официальной представительницы Следственного комитета по Московской области Ольги Врадий, начата доследственная проверка по факту обнаружения раненого.
Ранее 5 декабря стало известно, что 61-летний сотрудник ведомственной охраны Юрий Петров, вооруженный автоматом Калашникова, покинул пост в городе Муроме (Владимирская область). По информации «Интерфакса», причиной поступка стали семейные неурядицы.
Он передвигался на автомобиле ВАЗ-2108 с оружием и боевыми патронами по направлению в Москву. Был объявлен план «Перехват».
За оставление поста военнослужащим с оружием статьей 338 УК предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы.