Поехавший в Москву дезертир с автоматом потерялся

Журналисты «Московского комсомольца» дозвонились до сотрудника ведомственной охраны Юрия Петрова, сбежавшего с автоматом АКМ с поста на железнодорожном объекте во Владимирской области.

61-летний мужчина подтвердил, что это действительно он, и сообщил, что всю ночь ехал на машине, заехал в лес и не знает, как выбраться оттуда. Петров также не в курсе, в какой области он находится — Московской или Владимирской.

По его словам, оружие находится при нем, на кого-то нападать он не собирается.

«Выпил, начудил (...). Навалилось все», — сказал Петров, объясняя причины своего побега.

«Простите, мне нужно думать, как наконец выбраться из этого леса и сдаться», — заключил он.

Согласно поступавшим ранее данным, Петров, скрывшись со своего поста вместе с автоматом и боеприпасами, отправился в Москву на машине. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС о введении в столице плана «Сирена» для розыска дезертира, но затем московская полиция официально опровергла эту информацию.

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