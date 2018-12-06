Власти Петербурга захотели наказывать за установку табличек «Последнего адреса»

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга назвал нецелесообразной установку на фасадах домов табличек проекта «Последний адрес» с именами репрессированных жителей. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте Александр Мохнаткин, бывший помощник депутата Виталия Милонова.

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В опубликованном ответе на запрос Мохнаткина говорится, что размещение табличек не было согласовано с чиновниками, «требования к их внешнему виду и размещению не предусмотрены», поэтому «правовые основания для их установки отсутствуют». Чиновники направили запросы в администрации районов города о возможности отнести размещение табличек к административному правонарушению.

«Комитет с уважением относится к идее сохранения памяти о знаковых событиях истории развития государства, однако установка мемориальных табличек является не единственной формой увековечивания памяти», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что авторам проекта следует доработать инициативу с точки зрения законодательства по охране объектов культурного наследия.

В августе 2017-го в Архангельске суд оштрафовал координатора «Последнего адреса» Дмитрия Козлова на 15 тысяч рублей за установку таблички на аварийном доме, подлежащем сносу. Суд пришел к выводу, что своими действиями Козлов нанес непоправимый ущерб зданию, признанному памятником культурного наследия.

Проект «Последний адрес» был создан для увековечивания памяти жертв политических репрессий. Активисты устанавливают металлические таблички на здания, где жили репрессированные в советские годы.

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