Фонд «Стратегия Будущего» предложил учредить День судьи

Вице-президент фонда «Стратегия Будущего» Алиса Лобанова обратилась к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко с инициативой учредить в России профессиональный праздник День судьи. В качестве даты предлагается выбрать для этой цели 20 ноября, так как именно в этот день в 1864 году император Александр Второй начал судебную реформу, ставшую прообразом современной судебной системы России. Об этом сообщили «Ленте.ру» в фонде.

По мнению автора данной инициативы, наличие такого дня позволит создать и надолго укрепить в сознании российских граждан и самих судей главенствующую роль суда и повысить статус судебной власти. «Независимое правосудие сегодня является одной из базовых основ конституционного строя в нашей стране. В то же время колоссальная роль суда в обеспечении законности, защиты прав человека еще не нашла полного отражения в общественном сознании», — считает Лобанова. «Именно от деятельности судебной власти зависит безукоризненное исполнение законов и установление справедливости, а следовательно, существование и правовое функционирование самого государства. Важно подкрепить мнение народа о высоком статусе российских судей», — подчеркнула она.

Подобное предложение уже поддержал ряд представителей экспертного и судейского сообщества, а также законодателей.

В частности, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова отметила, что в международной практике такой праздник не редкость.

Председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов также считает отсутствие профессионального праздника судей недоразумением. По его мнению, суд — важнейший институт, который обеспечивает и полноту гражданских прав, и реализацию конституционных норм, и защиту прав человека.