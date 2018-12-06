Российская таможня не пропустила купленный россиянкой «неогнемет» Илона Маска

Видеоблогер Лиззка не смогла получить свой «неогнемет» Илона Маска из-за не пустившей его через границу российской таможни. Об этом она написала в своем Twitter, прикрепив к посту скриншот письма от компании-производителя.

По словам девушки, она купила устройство спьяну, когда была в Таиланде, и почти год ждала посылку. 5 декабря принадлежащая Маску фирма Boring Company сообщила ей, что огнемет невозможно переправить в Россию. Причина не уточнялась. Взамен компания предложила вернуть ей деньги за покупку и получить подарок — например, кепку. Еще один вариант — переслать товар на другой адрес в США.

В конце января основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил пользователям Twitter обезопасить себя на случай зомби-апокалипсиса и купить безопасный огнемет, который он позднее назвал «неогнемет» из-за проблем покупателей с таможней. Гаджет продавался за 500 долларов, с учетом налогов и доставки его цена составляла 700 долларов. Все 20 тысяч экземпляров были проданы меньше чем за неделю.

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