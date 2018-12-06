Россия
 
Последние новости
Депутата Госдумы лишили неприкосновенности при загадочных обстоятельствах
Схватка рыбаков и восьмиметрового питона попала на видео
Снегопад не помешал китайцам окольцовывать Москву 
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
«Неизвестный таджик» из российского министерства впервые заговорил
США внепланово полетали над Украиной
Нурмагомедова сочли сексистом за совет девушкам-бойцам
Радиоведущая ушла домой посреди эфира и покончила с собой
Названы лучшие смартфоны года
Новости партнеров

Российская таможня не пропустила купленный россиянкой «неогнемет» Илона Маска

Перейти в «Мою Ленту»

Видеоблогер Лиззка не смогла получить свой «неогнемет» Илона Маска из-за не пустившей его через границу российской таможни. Об этом она написала в своем Twitter, прикрепив к посту скриншот письма от компании-производителя.

По словам девушки, она купила устройство спьяну, когда была в Таиланде, и почти год ждала посылку. 5 декабря принадлежащая Маску фирма Boring Company сообщила ей, что огнемет невозможно переправить в Россию. Причина не уточнялась. Взамен компания предложила вернуть ей деньги за покупку и получить подарок — например, кепку. Еще один вариант — переслать товар на другой адрес в США.

В конце января основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил пользователям Twitter обезопасить себя на случай зомби-апокалипсиса и купить безопасный огнемет, который он позднее назвал «неогнемет» из-за проблем покупателей с таможней. Гаджет продавался за 500 долларов, с учетом налогов и доставки его цена составляла 700 долларов. Все 20 тысяч экземпляров были проданы меньше чем за неделю.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Аналог огнемета Илона Маска собрали из подручных средств
Илон Маск переименовал огнеметы в «неогнеметы» из-за проблем с таможней
У Илона Маска кончились огнеметы
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Так можно вообще всех христиан запретить»

Как российский ученый помешал силовикам и лишился работы
14:15Сегодня

Власти впервые признали намерение штурмовать школу в Беслане

20:58 5 декабря

Десятки россиянок стали жертвами «убийств чести» на Кавказе

17:41Сегодня

Российская школьница пыталась похудеть до 38 килограммов и была найдена мертвой

Россия00:03 5 декабря

«Люди понимают, что сила — единственная власть»

Россияне не любят стукачей, но стучат. На кого и зачем?
17:04Сегодня

Семьи погибших при крушении Ту-154 подали иск на два миллиарда рублей

12:08 4 декабря

Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети

17:05Сегодня

Депутат Луговой пожаловался на учебники и добился изменения регламента Госдумы

Россия20:22 3 декабря

«Директор говорит, что я буду уборщиком»

Российский школьник пошел против системы. Теперь его пугают полицией и шваброй
15:45Сегодня

В Дагестане удивились «убийствам чести» и пообещали разобраться

14:38 3 декабря

Декриминализацию побоев признали ошибкой

15:59Сегодня

На подростка завели дело за комментарий с угрозой устроить теракт

Россия
«Так можно вообще всех христиан запретить»
Как российский ученый помешал силовикам и лишился работы
Всему голова
Сенаторша с самой яркой прической покидает свой пост. Чем еще она известна
«Люди понимают, что сила — единственная власть»
Россияне не любят стукачей, но стучат. На кого и зачем?
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Директор говорит, что я буду уборщиком»
Российский школьник пошел против системы. Теперь его пугают полицией и шваброй
Российская школьница пыталась похудеть до 38 килограммов и была найдена мертвой
Российская таможня не пропустила купленный россиянкой «неогнемет» Илона Маска
Все материалы
Мир
Корейский майдан
Американцы дали ему власть и деньги. Он потерял все и сбежал
Швейцарский кантон защитит евреев за счет бюджета
Названа причина слабости единой европейской армии
В Европе появится страна с бесплатным общественным транспортом
Британские разведчики последят за российскими дипломатами
«Их бросают в кровавые мясорубки»
 
Париж в огне
Кровь, ненависть и погромы на улицах Франции. Виноваты Макрон и бензин
Все материалы
Бывший СССР
Майдан на выезде
Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Доктор хаос
Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
На Украине законодательно вдвое увеличили контролируемую территорию на море
Раскрыто местонахождение окружения убитого главы ДНР
Верховная Рада прекратила действие Договора о дружбе между Украиной и Россией
Морской охране Украины разрешили стрелять без предупреждения
Все материалы
Экономика
Хуже некуда
Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год
Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор
Россия решила бойкотировать Давос
ОПЕК и Россия договорились под давлением США
Россия и Иран обрушили нефть
Путин и Лукашенко поспорили о ценах на газ
Медведеву припомнили фразу про «денег нет»
Все материалы
Силовые структуры
«Он сказал, что отрежет ему уши»
Ученики — о московском школьнике, который попытался покончить с собой в классе
Подросток угрожал убить себя в московской школе
Он был отличником, но его травили. Что еще о нем известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин убил друга за пинок собаке
Составлен портрет типичного российского коррупционера
Адвоката украинских моряков задержали за экстремизм
Стали известны подробности нападения подростка с ножом на школу
Все материалы
Наука и техника
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
В «Роскосмосе» из-за США начали «рвать на головах волосы»
Су-57 получит супероружие
Американские Х-37В, Dream Chaser и Stratolaunch назвали сворованными у России
В США перечислили «оружие XXI века»
Все материалы
Спорт
«Я просто хотел спать»
Перерезанное горло и выстрел в голову. Этого хоккеиста невозможно убить
Провал российского биатлониста объяснили
Нурмагомедова сочли сексистом за совет девушкам-бойцам
Противник «грязного» спорта снова пожаловался на желающих его убить россиян
Повторен худший результат в истории российского биатлона
Севший на 175 лет врач-педофил разорил американскую гимнастику
Нурмагомедов и Макгрегор проигнорируют слушания о драке после боя
Все материалы
Культура
«Не каждый день люди в ад попадают»
Ларс фон Триер о своем серийном убийце, безумии и бессмертии
«Я — экзотичное животное»
Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
Пьяный мастер
Он 20 лет пролежал в коме и оставил после смерти сотни гениальных фотографий
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Жиган демонстративно ушел с заседания рэперов в Госдуме
В комиксе о Супермене показали объявившего войну США Путина и взрыв Кремля
Возмущенные давлением полиции рэперы пришли в Госдуму и пояснили за наркотики
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ни дня без смерти или оскорблений»
Злобные шутки и необразованные люди сделали интернет опасным. Как это исправить?
Радиоведущая ушла домой посреди эфира и покончила с собой
«Все негативное запоминается лучше»
90-е превратили Россию в страну мемов. Эпоха ушла, но шуток меньше не стало
Журналистку выгнали с работы за откровенный наряд
Блогер сходила на съемки «Голубого огонька» и описала свой ужас
Сын Трампа залез в чужую личную жизнь и прослыл идиотом
Путин на «Циклоне Б» и намек на Третий рейх попали на польские плакаты
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Принц Уильям сравнил Кейт Миддлтон с деревом
Фанаты высмеяли Кейт Миддлтон за старость
Названы лучшие рестораны мира
Объявлен главный цвет 2019 года
Все материалы
Путешествия
Чайный трип
Карри, дуриан и Будда: как правильно отдыхать на Шри-Ланке
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Бросал в рот колбасу и ждал, пока оттает»
Чем встретил голландских пенсионеров ледяной Байкал
Названы лучшие страны-убежища на случай ядерной войны с Россией
Снятая на камеру редчайшая аномальная радуга поразила американцев
У буянившего в самолете Панина нашелся защитник
Показан способ упаковать все вещи в ручную кладь
Все материалы
Из жизни
«Из-под ног разбегаются тараканы с крысами»
История россиянки о жизни в Камбодже
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Их нравы
Жизнь богачей и исполнение желаний: ноябрь глазами обычных людей
Бездомный нашел сумку с тысячами долларов и отдал полиции
Пациент выкашлял кусок легкого из-за проблем с сердцем
Мать похитила собственного ребенка ради «проверки» мужа
Мужчина уткнулся в телефон и провалился в канал
Все материалы
План B
Тест нового B-класса — самого комфортного компактного Мерседеса
Самые безумные проекты Лос-Анджелеса
Экстремальный тюнинг, аэрография под капотом и сани Санта-Клауса
Самые красивые девушки и мотоциклы
Главная мотовыставка Европы бьет ведущие автосалоны женской красотой
Тест обновленного Nissan X-Trail
Знакомимся с кроссовером, доработанным в России. Есть ли повод для гордости?
В линейке Volkswagen появится электрический багги
Lotus задумался о собственном гиперкаре
Раскрыт интерьер Ford Explorer следующего поколения
Все материалы
Дом
Русский процент
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Цена жизни
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Мест нет
Как гибкие офисы изменят жизнь и работу россиян
Грабившую частные дома банду иностранцев задержали в Подмосковье
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
В Москве нашли квартиру за шесть тысяч рублей в месяц
Названы главные проблемы жителей российских городов
Все материалы