Пес спас солдат и погиб в Афганистане

Собака по кличке Майко, отправившаяся в Афганистан в составе американской армии, погибла во время перестрелки. Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в провинции Нимроз 24 ноября. Семилетний пес пытался спасти своих хозяев, подставившись под выстрелы противника. Издание отмечает, что это помогло солдатам вытеснить врагов с их позиции.

«Действия Майко спасли жизнь его проводника, сержанта Джоба и других рейнджеров», — говорится в прощальном письме.

Майко родился в Нидерландах в 2011 году и прибыл в США в полуторагодовалом возрасте. Пес многократно участвовал в кампаниях по противодействию боевикам, а также помогал в разминировании зданий и обнаружении взрывных устройств. Он также успел поработать под руководством нескольких рейнджеров.

В начале ноября в США полицейские убили подозреваемого после того, как тот застрелил служебную собаку. Вооруженный мужчина пытался сбежать, и за ним пустили пса по кличке Акс. Животное настигло преступника, но тот открыл огонь и убил его.

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