Цирковой верблюд Славик потерял друга, восемь часов боролся за жизнь и выжил

Сотрудники ГИБДД и МЧС в Иркутской области вызволили заблокированного в грузовике после аварии циркового верблюда спустя восемь часов в результате спасательной операции, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Животное разместили в одном из теплых подсобных помещений пожарной части. Оно с аппетитом ест и принимает гостей — местную детвору, для которых появление в поселке корабля пустыни стало сенсацией», — говорится в сообщении.

Авария произошла на участке дороги Тулума — Железногорск-Илимский в ночь на 6 декабря. Водитель грузовика вез двух верблюдов сочинского цирка — Славика и Сережу — на продолжение гастролей и не справился с управлением в незнакомой местности: машина съехала в кювет и перевернулась.

Верблюд Сережа погиб и придавил Славика. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и спасатели. С помощью пожарных рукавов они оттащили погибшее животное. Затем они просунули рукава под конечности второго верблюда, подняли его на ноги и помогли ему выбраться из кузова. В итоге Славик не пострадал.

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