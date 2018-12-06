Журналистку выгнали с работы за откровенный наряд

Австралийскую журналистку выгнали с пресс-конференции в парламенте из-за чересчур откровенного наряда. Об этом сообщает The Independent.

Сотрудница национальной общественной вещательной корпорации Австралии (ABC) Патрисия Карвелас (Patricia Karvelas) рассказала в Twitter об инциденте и прикрепила к посту фотографию.

«Меня только что выкинули с конференции, утверждая, что моя одежда слишком откровенна. Это сумасшествие», — написала женщина, на которой был топ с короткими рукавами.

Позднее в интервью для ABC она добавила, что к ней подошел ассистент и попросил прикрыть плечи курткой. Когда Карвелас отказалась надевать верхнюю одежду, ее попросили покинуть парламент.

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Публикация журналистки собрала около трех тысяч лайков, и многие выразили ей поддержку в комментариях. Среди них оказался бывший член парламента Австралии Крейг Эмерсон. «Это полный абсурд. Не твой костюм, а правило», — написал политик.

«Нет выреза, четкие рукава. Сейчас в Австралии лето, а это красивый и профессиональный рабочий наряд», — согласился другой пользователь.

В ноябре австралийскую модель и модного блогера Ньюшу Сиех выгнали из Лувра из-за чересчур откровенного наряда.

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