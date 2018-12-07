Бывшего главу РАО заподозрили в мошенничестве на 730 миллионов рублей

Бывший гендиректор Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, его заместитель и начальник департамента по распределению гонораров подозреваются в мошенничестве на сумму 730 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Москве.

«Пресечена незаконная деятельность участников организованной группы, похитившей денежные средства общественной организации, осуществляющей управление авторскими правами на коллективной основе», — пояснили в пресс-службе ГУМВД. Возбуждено уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере.

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Ранее в пятницу, 7 декабря, Тверской районный суд города Москвы арестовал Федотова. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных задержанных — в виде домашнего ареста.

Проведено 32 обыска. По их результатам обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Кроме того, по делу допрошены более 20 человек.

В июне 2016 года Федотов был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Спустя год суд приговорил его к полутора годам колонии особого режима. Также Федотов известен как автор так называемого налога на Рунет: в 2014 году он предлагал ввести сбор с пользователей интернета за доступ к авторским произведениям.

В 2015 году Федотов приобрел в Шотландии замок XVI века, в ноябре 2017-го особняк был выставлен на торги.

Российское авторское общество — некоммерческая организация, основанная в 1993 году. РАО управляет имущественными правами авторов и других обладателей авторских прав.

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