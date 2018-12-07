Медведев проследил за народным хозяйством с воздуха

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным в пятницу, 7 декабря, заявил, что контролирует процесс восстановления Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), часто пролетая над ее территорией. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи мэр столицы рассказал главе правительства о работах по восстановлению объектов ВДНХ. Медведев в свою очередь отметил, что у него есть возможность смотреть на территорию ВДНХ сверху, так как он часто пролетает мимо.

«Я хочу сказать, что на глазах меняется ландшафт: если раньше это все выглядело как, извините, свалка иногда — все набросано, какое-то хаотичное передвижение людей, то сейчас это все уже подчиняется не только геометрическим и архитектурным законам, но просто выглядит красиво», — цитирует Медведева агентство.

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Масштабную реконструкцию ВДНХ мэрия Москвы анонсировала весной 2017-го. В планах городских властей — восстановление 37 исторических павильонов, 17 фонтанов, строительство фермерского рынка, конно-спортивного манежа, 15 современных объектов на месте заброшенных хозяйственных построек, открытие 11 новых музеев, посадка более 1,8 тысячи деревьев и кустарников. В южной части ВДНХ планируется создать высокотехнологичный парк аттракционов с крупнейшим в Европе 140-метровым колесом обозрения.

Премьер-министр регулярно передвигается по Москве на вертолете. Пересесть на воздушный транспорт он решил, чтобы разгрузить столичные автомагистрали.

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