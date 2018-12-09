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Узбекских милиционеров заставили на Коране поклясться не брать взятки

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Сотрудники милиции Узбекистана клянутся на Коране не брать взятки

Сотрудники правоохранительных органов Юкоричирчикского района Ташкентской области публично поклялись на Коране не брать взятки и не заниматься вымогательством. Об этом сообщает «Радио Озодлик».

Таким образом в Узбекистане выполняют государственную программу по противодействию коррупции, которую утвердил президент страны Шавкат Мирзиеев. По словам одного из местных милиционеров, на мероприятии присутствовал главный имам района. Свящннослужитель и дежурный инспектор части отказались комментировать церемонию присяги.

По данным издания, публичные клятвы уже приносили узбекские фермеры. Они пообещали быть верными своей профессии, вносить вклад в развитие страны и не заниматься нечестными делами. Также коллективную присягу проводили для медицинских работников.

В октябре стало известно, что вице-премьер Узбекистана Зойир Мирзаев издевался над фермерами, заставляя их стоять в канаве с холодной водой и бегать в мокрой одежде. Таким образом он наказывал мужчин за неполитые пшеничные поля. После этого президент лишил Мирзаева должности.

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