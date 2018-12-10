Музей истории ГУЛАГа представил новую экспозицию

Новая экспозиция «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны» открылась в московском Музее истории ГУЛАГа. Об этом сообщает ТАСС.

В экспозиции представили историю репрессивной системы в СССР в период 1920-1950 годов, начиная с создания первых концлагерей и до момента ликвидации ГУЛАГа. Над проектом работали в течение трех лет.

В выставку включена «Интерактивная карта ГУЛАГа», позволяющая увидеть лагеря, сохранившиеся до наших дней. Гости музея также могут изучить документы, письма, предметы быта, фото- и видеоматериалы.

Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Максим Виторган, Юлия Пересильд, Ингеборга Дапкунайте и Евгений Миронов приняли участие в создании экспозиции и озвучили для нее рассказы репрессированных.

Открытие выставки приурочено к 70-летию Всеобщей декларации прав человека.

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